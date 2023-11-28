Вчинок чемпіона: Роналду заробив пенальті, але повідомив арбітру, що фолу не було (відео)

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився шляхетним вчинком у матчі 5-го туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів з іранським "Персеполісом".

Уже на другій хвилині поєдинку 38-річний португалець заробив пенальті, впавши у штрафному майданчику суперника. Рефері не вагався і одразу вказав на 11-метрову позначку.

Проте Кріштіану несподівано підійшов до арбітра та сказав йому, що проти нього не порушували правила. Після слів нападника суддя порадився з відеоасистентом і скасував пенальті.

Футболісти "Персеполіса" оцінили чесність португальця та подякували йому за продемонстрований фейрплей.

After Cristiano Ronaldo won a penalty for Al Nassr, he walked up to the referee and told him that it wasn't a penalty.



Respect! ❤️ pic.twitter.com/MsNG4BsDvM — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2023

Cristiano Ronaldo yerde kaldı, hakem penaltıyı verdi.



Ronaldo, penaltı olmadığını söyledi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.pic.twitter.com/ZMHmQudZP3 — Sports Digitale (@SportsDigitale) November 27, 2023

Lorsque Cristiano Ronaldo disait à l'arbitre que ce n'était pas un penalty et qu'ils devaient continuer le match.



C'est ça l'esprit sportif

pic.twitter.com/OAysHelmqi — Actu CR7 (@ActuCR7_) November 28, 2023

Поєдинок завершився внічию 0:0. Зазначимо, що від 17-ї хвилини "Аль-Наср" грав у меншості після вилучення центрального захисника Алі Лаямі.

Сам Роналду був замінений на 79-й хвилині. Цього сезону Кріштіану провів 19 матів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 9 асистів.

"Аль-Наср" достроково вийшов до плейоф азійської Ліги чемпіонів. Клуб Роналду набрав 13 очок за 5 поєдинків у цьому турнірі.

У чемпіонаті Саудівської Аравії підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру посідають другу позицію, маючи 34 очки після 14 матчів. "Аль-Наср" на чотири бали відстає від лідера "Аль-Хіляля", кольори якого захищає бразилець Неймар.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра торік наприкінці грудня, підписавши контракт до літа 2025-го. В саудівському клубі він заробляє близько 200 мільйонів доларів за сезон.

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