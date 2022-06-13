Вчиться кидати коктейлі Молотова: українська каратистка - про війну з РФ та боротьбу на спортивному фронті

Вчиться кидати коктейлі Молотова: українська каратистка - про війну з РФ та боротьбу на спортивному фронті

Українська каратистка Аніта Серьогіна розповіла, як поєднує спорт і підготовку до захисту країни. Спортсменка освоює навички кидання коктейлів Молотова, аби могти дати відсіч російським окупантам.

Нещодавно українська чемпіонка Європи та світу Аніта Серьогіна здобула чергову нагороду для нашої країни - "бронзу" континентальної першості.

Про те, як поєднуються "бандерівське смузі" та спорт, 32-річна каратистка розповіла в екслюзивному коментарі для журналістки ТСН Оксани Ткаченко.

"З одного боку, це було цікаво, а з іншого боку - було страшно. Я розуміла, що ми готуємося не просто так. Якщо станеться така ситуація, де треба буде кинути коктейль Молотова в танк, якщо не дай Боже вони заїжджатимуть до наших міст. Ми захищаємо свою територію, ми захищаємо своє місто", - сказала спортсменка.

Коли почалася повномасштабна війна, Аніта щойно повернулася зі змагань в Арабських Еміратах і була в Києві.

"Ми це все чули ці вибухи, бачили просто з вікон. Ми чули як літають винищувачі", - розповіла каратистка.

У перші тижні повномасштабної війни було зовсім не до тренувань. Серьогіна відвезла родину в безпечне місце, а сама стала активно допомагати українським військовим - разом зі своїм тренером організували штаб допомоги для ЗСУ. Аніті доручили привозити гуманітарку, бо її могли випускати за кордон.

Але за кілька тижнів - спорт таки повернувся в її життя. Тренування відновили - бо треба було захищати честь нашої країни навіть в умовах війни.

"Ми повинні зараз бути обличчям нашої країни і показувати, що Україна готова боротися. Не тільки на фронті, а й на змаганнях", - вважає Аніта.

Вона зізнається, що зараз своїм спортивним успіхам уже не може радіти, як раніше.

"Медаль - це для мене завжди була така радість, щастя, емоції такі незабутні. Кожна медаль - "срібло", "бронза" чи "золото". Але зараз осад такий у серці постійний - тривога за рідних та близьких, які перебувають в Україні", - ділиться Серьогіна.

Наступні змагання у Серьогіної заплановані на липень. Це міжнародні ігри в американському Бірмінгемі. Спортсменка мріє, що на цей час представлятиме країну, в якій нарешті припинилася війна.

"Я розумію, що всі ці медалі це такі маленькі перемоги для нашої країни і знаю, що попереду багато перемог для всього нашого населення", - резюмувала каратистка.

Бойові мистецтва в дії: чемпіонка Європи з карате опановує як кидати коктейль Молотова у ворога

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська каратистка Анжеліка Терлюга здолала олімпійську чемпіонку та виборола "золото" чемпіонату Європи.

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