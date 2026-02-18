"Вчинив правильно": Алієв і Мілевський підтримали Колесника, який вдарив працівника ТЦК

Артем Мілевський та Олександр Алієв / instagram.com/timi1010

Колишні футболісти київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський стали на бік уже ексгравця "Колоса" Данила Колесника, який вдарив в обличчя працівника ТЦК.

Алієв у себе в Instagram публічно розкритикував методи роботи представників ТЦК, розповівши, що Колесник захищав свого сусіда – багатодітного батька, якого намагались мобілізувати.

Олександр також виступив проти виключення 24-річного футболіста зі складу "Колоса", закликавши президента клубу Андрія Засуху розібратися в ситуації перед тим, як робити висновки.

"Тільки що побачив ситуацію, яка трапилася у футболіста "Колоса-2" Дані Колесника. Даню, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, передусім, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники навіть не розбираючись хапають людей і пхають їх у бусики.

Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у Тростянці, Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень.

Хочу сказати одне. Засуха (президент Колоса – прим.), ти спочатку розберися, що відбулося, а потім роби висновки. Виганяти людину чи ні. Даню, запам'ятай. Я з тобою і завжди буду тебе підтримувати. Слава Україні! Ти красень", – сказав Алієв.

Своєю чергою, Мілевський у себе в Instagram теж заступився за Колесника, заявивши, що той вчинив "по-чоловічому і по-людськи".

"Чесно кажучи, красава, питань взагалі жодних немає. Те, що ти заступився за свого сусіда, у якого троє дітей – це по-чоловічому і по-людськи… А керівництву "Колоса"… Засухо, я хочу побажати розібратись в ситуації і не робити таких нікчемних висновків, гаразд?! Просто розберіться в ситуації", – сказав Мілевський.

Данило Колесник ударив працівника ТЦК – що відомо про скандал

17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" та "Лівий Берег", видалив відео і закрив свою сторінку.

Після цього "Колос" виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, попросивши вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували у Київському обласному ТЦК і СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт у ЗСУ, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.