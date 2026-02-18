- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 448
- Час на прочитання
- 2 хв
"Вчинив правильно": Алієв і Мілевський підтримали Колесника, який вдарив працівника ТЦК
Відомі футболісти заступилися за свого колегу, якого вже затримала поліція.
Колишні футболісти київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський стали на бік уже ексгравця "Колоса" Данила Колесника, який вдарив в обличчя працівника ТЦК.
Алієв у себе в Instagram публічно розкритикував методи роботи представників ТЦК, розповівши, що Колесник захищав свого сусіда – багатодітного батька, якого намагались мобілізувати.
Олександр також виступив проти виключення 24-річного футболіста зі складу "Колоса", закликавши президента клубу Андрія Засуху розібратися в ситуації перед тим, як робити висновки.
"Тільки що побачив ситуацію, яка трапилася у футболіста "Колоса-2" Дані Колесника. Даню, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, передусім, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники навіть не розбираючись хапають людей і пхають їх у бусики.
Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у Тростянці, Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень.
Хочу сказати одне. Засуха (президент Колоса – прим.), ти спочатку розберися, що відбулося, а потім роби висновки. Виганяти людину чи ні. Даню, запам'ятай. Я з тобою і завжди буду тебе підтримувати. Слава Україні! Ти красень", – сказав Алієв.
Своєю чергою, Мілевський у себе в Instagram теж заступився за Колесника, заявивши, що той вчинив "по-чоловічому і по-людськи".
"Чесно кажучи, красава, питань взагалі жодних немає. Те, що ти заступився за свого сусіда, у якого троє дітей – це по-чоловічому і по-людськи… А керівництву "Колоса"… Засухо, я хочу побажати розібратись в ситуації і не робити таких нікчемних висновків, гаразд?! Просто розберіться в ситуації", – сказав Мілевський.
Данило Колесник ударив працівника ТЦК – що відомо про скандал
17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" та "Лівий Берег", видалив відео і закрив свою сторінку.
Після цього "Колос" виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, попросивши вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.
Також скандал з Колесником прокоментували у Київському обласному ТЦК і СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт у ЗСУ, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.