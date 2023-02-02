Вдале повернення: капітан збірної України з біатлону здобув медаль у першій гонці після операції

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний, який змушений був пропустити кінець минулого року та початок 2023-го через операцію на коліні, здобув "бронзу" на етапі Кубку IBU в австрійському Обертіліасі.

31-річний український біатлоніст посів третє місце в спринті. Для нього це була перша офіційна гонка поточного року.

Припустившиь однієї хиби на стрільбищі, Підручний програв 9,8 секунди переможцю гонки – норвежцю Ендре Стрьомсгейму. Другим став ще один предствник Норвегії Вебйорн Серум, який випередив українця лише на 0,4 секунди.

Кубок IBU-2022/23: результати чоловічого спринту в Обертіліасі

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 1+1) 24:26.9

2. Вебйорн Серум (Норвегія, 1+1) +9.4

3. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +9.8

4. Александр Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+1) +18.6

5. Марте Овербю (Норвегія, 0+1) +23.0

6. Гіорге Бута (Румунія, 0+0) +31.2

...

16. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1.15.2

36. Тарас Лесюк (Україна, 0+3) +1:52.5

38. Руслан Ткаленко (Україна, 2+2) +1:56.6

47. Сергій Телень (Україна, 0+2) +2:21.3

Від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі відбудеться чемпіонат світу-2023 з біатлону. Збірна України вже назвала попередні склади на планетрану першість.

Нагадаємо, 29 січня у швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону-2023. На континентальній першості збірна України виборола три медалі: Юлія Джима та Антон Дудченко здобули срібні нагороди в індивідуальних гонках, а Анастасія Меркушина виграла "золото" в спринті.

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