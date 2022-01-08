Вдалий дебют: Миколенко допоміг "Евертону" пробитися до наступного раунду Кубка Англії

22-річний українець провів свій перший поєдинок у футболці "ірисок".

"Евертон" переміг "Халл Сіті" у виїзному матчі 1/32 фіналу Кубка Англії - 2:3 .

Український захисник Віталій Миколенко, який на початку січня перебрався до "мерсисайдців" з київського "Динамо", вийшов у стартовому складі. Для 22-річного футболіста збірної України цей поєдинок став дебютним за клуб англійської Прем'єр-ліги.

Старт зустрічі по-справжньому шокував гостей. Уже на першій хвилині Тайлер Сміт головою вразив сітку воріт "ірисок" після високої подачі з флангу. Проте підопічні Рафаелі Бенітеса швидко оговталися.

На 21-й хвилині Демарай Грей зрівняв рахунок після чудової комбінації гостей. А через десять хвилин Андре Гомеш красивим ударом відправив м'яч у ворота представника Чемпіоншипу. Таким чином, на перерву Миколенко і Ко пішли в ролі лідерів.

У другій половині матчу "тигри" спробували надолужити втрачене та змогли відігратися. Шикарний гол Раяна Лонгмена на 71-й хвилині перевів з'ясування стосунків до овертайму. Там сил виявилося більше в клубу з АПЛ. Ендрос Таунсенд на 99-й хвилині забив вирішальний гол і приніс "ірискам" путівку до 1/16 фіналу національного кубку.

Миколенко ж провів на полі всі 120 хвилин. Наприкінці першого тайму український футболіст заробив жовту картку.

Читайте також:

Покладають великі надії: Миколенка назвали майбутнім нової команди

"Евертон" представив Миколенка уболівальникам, названо зарплату українця на туманному Альбіоні

Гарні новини для Миколенка: англійський гранд хоче підписати головного конкурента українця в "Евертоні"