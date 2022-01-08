Вдалий дебют: Миколенко допоміг "Евертону" пробитися до наступного раунду Кубка Англії

22-річний українець провів свій перший поєдинок у футболці "ірисок".
"Евертон" переміг "Халл Сіті" у виїзному матчі 1/32 фіналу Кубка Англії - 2:3.
Український захисник Віталій Миколенко, який на початку січня перебрався до "мерсисайдців" з київського "Динамо", вийшов у стартовому складі. Для 22-річного футболіста збірної України цей поєдинок став дебютним за клуб англійської Прем'єр-ліги.
Старт зустрічі по-справжньому шокував гостей. Уже на першій хвилині Тайлер Сміт головою вразив сітку воріт "ірисок" після високої подачі з флангу. Проте підопічні Рафаелі Бенітеса швидко оговталися.
На 21-й хвилині Демарай Грей зрівняв рахунок після чудової комбінації гостей. А через десять хвилин Андре Гомеш красивим ударом відправив м'яч у ворота представника Чемпіоншипу. Таким чином, на перерву Миколенко і Ко пішли в ролі лідерів.
У другій половині матчу "тигри" спробували надолужити втрачене та змогли відігратися. Шикарний гол Раяна Лонгмена на 71-й хвилині перевів з'ясування стосунків до овертайму. Там сил виявилося більше в клубу з АПЛ. Ендрос Таунсенд на 99-й хвилині забив вирішальний гол і приніс "ірискам" путівку до 1/16 фіналу національного кубку.
Миколенко ж провів на полі всі 120 хвилин. Наприкінці першого тайму український футболіст заробив жовту картку.
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