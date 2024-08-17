Вдалий дебют Слота: "Ліверпуль" за 5 хвилин здобув перемогу на старті АПЛ (відео)

"Мерсисайдці" обіграли "Іпсвіч", який повернувся до елітного дивізіону після 22-річної відсутності.

"Ліверпуль" на виїзді переміг "Іпсвіч" у матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Портмен Роуд" завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм команди провели без забитих м'ячів. Після перерви "червоні" зуміли відзначитися двічі упродовж п'яти хвилин. Спочатку на 60-й хвилині Діогу Жота відкрив рахунок, скориставшись асистом від Мохамеда Салаха.

А на 65-й хвилині Салах забив і сам, відправивши м'яч у ворота суперника ударом з правого краю штрафного майданчика.

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що цей матч став дебютним на чолі "Ліверпуля" для нідерландського тренера Арне Слота, який після завершення минулого сезону замінив Юргена Клоппа.

Своєю чергою, "Іпсвіч" провів свій перший поєдинок в АПЛ після 22-річної відсутності. Минулого сезону команда Кірана Маккенни фінішувала другою в Чемпіоншипі та оформила вихід до елітного дивізіону.

У другому турі АПЛ "мерсисайдці" 25 серпня приймуть "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка, а "трактористи" днем раніше на виїзді зіграють проти чинного чемпіона "Манчестер Сіті".

Раніше повідомлялося, що пізній гол новачка приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ.

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