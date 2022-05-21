Вдалий дебют: український призер Олімпіади-2020 з плавання виграв медаль престижних змагань в Іспанії

Український плавець Михайло Романчук завоював срібну нагороду Відкритого чемпіонаті Іспанії, що відбувається на озері Баньолес.

Дворазовий призер Олімпіади-2020, чия дружина Марина Бех-Романчук сьогодні виборола "срібло" Діамантової ліги в стрибках у довжину, вперше виступив у незвичній для себе дисципліні.

Романчук спеціалізується на запливах у закритому басейні, проте цього разу спробував свої сили на відкритій воді. 25-річний українець взяв участь у Відкритому чемпіонаті Іспанії, який від 20 до 22 травня приймає місто Жирона.

Михайло вирішив позмагатися одразу у двох запливах. У перший день Романчук фінішував п'ятим на дистанції 10 км, а от наступного змагального дня український плавець зміг виграти медаль - "срібло" в запливі на 5 км. Михайло програв переможцю, німцю Флоріану Веллбруку, лише 5,9 секунди.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі.

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