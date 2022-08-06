Вдалий дебют: Зінченко допоміг "Арсеналу" стартувати з перемоги в АПЛ

У п'ятницю, 5 серпня, лондонський "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком на виїзді переміг "Крістал Пелас" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.

"Арсенал" Лондон на виїзді переміг "Крістал Пелес" у першому турі англійської Прем'єр-Ліги з рахунком 2:0 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 20-й хвилині. Габріель Мартінеллі відзначився з передачі українця Олександра Зінченка, який нещодавно приєднався до команди.

Після перерви команда Мікеля Артети зуміла закріпити перевагу. Автоголом відзначився захисник Марк Гуехі.

На 83-й хвилині Зінченка змінив Кіран Тірні.

"Арсенал" у наступному турі прийме "Лестер". Матч відбудеться 13 серпня. "Крістал Пелас" двома днями пізніше на виїзді визначить сильнішого з "Ліверпулем".

Нагадаємо, що Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих літніх трансферів АПЛ за версіями Sky Sports та ESPN.

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