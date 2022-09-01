"Вдарив би цю людину в підборіддя": промоутер виправдав істерику Джошуа після поразки від Усика

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував емоційну поведінку свого клієнта після поразки в реванші чемпіону WBA, WBO, IBF та IBO Олександру Усику.

Промоутер висміяв критиків, які після поєдинку висловили обурення через те, що команда Джошуа в ринзі ніяк не намагалася вгамувати бурхливі емоції свого боксера.

Після оголошення результатів бою Ей Джей був вкрай розчарований і викинув за межі рингу чемпіонські пояси Усика. Потім Джошуа і взагалі пішов з рингу, але повернувся, щоб виголосити досить неоднозначну промову, тим самим завадивши українському боксеру сповна насолодитися першими миттєвостями свого тріумфу.

"Мені досі смішно, коли чую, як люди кажуть, що його команда мала втрутитися під час його промови. У цей момент ви повинні дозволити йому робити свою справу.

Якби хтось спробував це зробити, то Ей Джей, ймовірно, зрештою вдарив би цю людину в підборіддя, і все закінчилося б ще більшою ганьбою. У цей момент треба було дозволити йому висловитись.

Пресконференція була для нього справді хорошою, тому що ви бачили трохи заспокоєного хлопця, який демонстрував багато емоцій. Зараз він у порядку. І я думаю, що насправді висловити ці емоції було добре, тому що я відчуваю, ніби вони кипіли всередині нього", - цитує Гірна Daily Mail.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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