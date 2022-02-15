Зірковий португальський футболіст може отримати дискваліфікацію до двох років: що він зробив

Зірковий португальський футболіст може отримати дискваліфікацію до двох років: що він зробив

Іменитий футболіст черговий раз опинився у епіцентрі скандалу.

Центральний матч 22-го туру чемпіонату Португалії між "Порту" та лісабонським "Спортингом" мало не завершився побоїщем між гравцями і представниками тренерського штабу обох клубів.

Неспортивною поведінкою відзначився захисник "Порту" Пепе, який згодом був вилучений. Він вдарив директора "Спортінга".

Тепер відомий захисник ризикує на тривалий час опинитися без футболу, повідомляє A Bola.

Суддя матчу написав у звіті, що Пепе вдарив директора "Спортінга" ногою. Згідно з правилами ліги, футболіста можуть дискваліфікувати терміном від двох місяців до двох років. Подібне покарання загрожує і нападникові "Спортінга" Бруну Табаті, який штовхнув директора "Порту".

Неймовірно напружена зустріч на стадіоні "Драгау" завершилася внічию з рахунком 2:2 .

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