Вдарив фаната ногою в голову: ексзірка "Барселони" вляпався в скандал на ЧС-2022 (відео)

Самюель Ето'О на стримав емоцій після одного з матчів Мундіалю.

Колишній форвард "Барселони" та збірної Камеруну, а нині очільник місцевої федерації футболу Самюель Ето'О потрапив у скандальний інцидент під час чемпіонату світу-2022, який триває в Катарі.

41-річний ексфутболіст вирішив відвідати матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Бразилія – Південна Корея. Після гри фанати біля стадіону оточили Самюеля, аби з ним сфотографуватися. Ето'О люб'язно виконував їхні прохання, аж поки до натовпу не підійшов ще один чоловік з камерою, який, вірогідно, сказав йому щось неприємне.

Самюель розлютився й почав кидатися на "оператора". Інші уболівальники намагалися стримати Ето'О, але видатного нападника їм зупинити не вдалося. Він наздогнав чоловіка з камерою та вдарив його ногою в голову.

Відео резонансного інциденту розлетілося соцмережами.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Що саме фанат сказав Самюелю, залишається невідомим. Федерація футболу Камеруну поки що ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Катарі збірна Камеруну не змогла вийти з групи, попри те, що в останньому турі сенсаційно перемогла Бразилію.

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