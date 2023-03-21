Вдарив воротаря в обличчя: у Нідерландах фаната покарали за дику витівку в матчі Ліги Європи (відео)

Уболівальник був засуджений до трьох місяців ув'язнення і дискваліфікований на 40 років.

20-річний фанат ПСВ отримав суворе покарання за свій кричущий вчинок під час матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Севільї".

Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

За 13 хвилин до кінця зустрічі уболівальник вибіг на поле стадіону "Філіпс" і вдарив по обличчю воротаря іспанської команди Марко Дмитровича. Після удару сербський голкіпер повалив порушника на землю, після чого того вивели за межі поля.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Через свою скандальну поведінку хлопець був засуджений до трьох місяців ув'язнення і отримав "бан" на відвідування домашнього стадіону клубу з Ейндховена протягом 40 років.

Йому також заборонили на два роки відвідувати територію навколо арени ПСВ. Окрім цього, нідерландський клуб збирається вимагати від порушника відшкодування збитків.

З'ясувалося, що покараний уболівальник взагалі не мав права перебувати на стадіоні, адже був дискваліфікований Нідерландською футбольною асоціацією до 2026 року. На арену "Філіпс" фанат потрапив з квитком, який був куплений його другом.

Відео скандального інциденту

PSV fan ran onto the pitch and attacked Sevilla goalkeeper during the match tonight pic.twitter.com/jdl2v9CZ7A — (@thecasualultra) February 23, 2023

Нагадаємо, ПСВ програв "Севільї" з рахунком 2:3 за сумою двох матчів.

А вже в 1/8 фіналу голкіпер андалусійців Дмитрович знову постраждав від фанатів – у виїзній грі з "Фенербахче" 31-річному сербу розбили голову, кинувши з трибун запальничку та ліхтарик. Лікарям довелося наклеїли воротарю пластир на голову.

Читайте також:

Кривдник "Шахтаря" проти Моурінью: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи

Під час матчу Ліги конференцій уболівальник вибіг на поле і зламав ніс одному з гравців (відео)

Англія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024