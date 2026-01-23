ТСН у соціальних мережах

"Вдарив мою дружину": екстренер "Динамо" Михайличенко відповів на звинувачення у побитті сантехніка

Олексій Михайличенко дав свій коментар щодо скандальної ситуації.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко / © ФК Динамо Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко, якого звинувачують у побитті сантехніка, прокоментував скандальний інцидент.

"Я з ним розмовляв, як з чоловіком, який вдарив та обматюкав мою дружину, а не як із сантехніком. Сталося так, що коли не стало води, у всіх будинках уже повернули, а в нашому через його непрофесіоналізм замерз бойлер чи якась апаратура, і не було холодної води. Мешканці будинку, чотири жінки, пішли з'ясовувати якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила свою справу. Треба було довести її до кінця. Він зачиняв двері і попрямував додому – у нього закінчився робочий день.

Наші жінки встали і завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою роботу. Ми вже другий чи третій день без холодної води. Він ударив у груди мою дружину. Після цього жінка набрала мене і я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взялися, але словами... Більше нічого, я не бив його. Я не рукоприкладстував.

Він після цього ще попрацював там пів години чи годину. Потім до мене прийшла поліція. Виявилось, що він викликав швидку і написав на мене заяву. От і все. Ще раз наголошую, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину", – наводить слова Михайличенка Telegram-канал BurBuzz.

Нагадаємо, 22 січня журналістка Наджіє Аметова заявила, що Михайличенко побив сантехніка в одному з будинків Печерського району Києва. За її словами, причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.

23 січня поліція Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом побиття працівника комунального підприємства.

"Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування", – йдеться в заяві київської поліції.

Нагадаємо, Михайличенко є вихованцем "Динамо". Він виступав за головну команду киян у 1982-1990 роках. У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером "біло-синіх". У 2010-2019 роках був спортивним директором клубу. У 2008-2009 роках він очолював збірну України.

