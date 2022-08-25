Вдова Кобі Браянта відсудила "кругленьку" суму через фото з місця загибелі баскетболіста та доньки

Ванесса Браянт, вдова п'ятиразового чемпіона НБА Кобі Браянта, виграла суд у справі про поширення знімків з місця загибелі її чоловіка та дочки Джіанни.
Федеральний суд присяжних ухвалив, що округ Лос-Анджелес повинен виплатити вдові Браянта 16 мільйонів доларів.
Присяжні погодилися з Ванессою та її адвокатами у тому, що, поширивши фотографії з місця авіакатастрофи, співробітники поліції та пожежної охорони втрутилися в її особисте життя та спричинили емоційний стрес. Цим самим було порушено конституційні права, пов'язані з недоторканністю приватного життя.
Крім того, також компенсацію в 15 млн доларів отримав Крістофер Честер, який втратив у авіакатастрофі свою дружину та дочку, повідомляє CNBC.
ЩО ВІДОМО ПРО ЗАГИБЕЛЬ КОБІ БРАЯНТА
26 січня 2020 року 41-річний Браянт розбився на вертольоті разом із 13-річною донькою та ще сімома особами. Ймовірною причиною авіакатастрофи називають погані погодні умови.
Пілот Ара Забоян отримав спеціальний дозвіл від диспетчерів перед трагічним польотом, а тому мав право летіти за такої погоди.
Водночас він запобіг ймовірній загибелі людей на землі. В останній момент йому перед падінням вдалося відвести транспортний засіб від передмістя Лос-Анджелеса Глендейла та інших населених пунктів.
Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з вертольотом втратили зв'язок.
- гравці НБА та світові зірки спорту вшанували пам'ять легендарної "Чорної Мамби".
- Браянта посмертно включили до Зали слави баскетболу.
- Браянт завершив кар'єру в 2016 році.
- Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), 5 разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії.
- Протягом усієї кар'єри виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" (1996-2016).
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