Вдруге поспіль: бразильський клуб з ексфутболістами "Динамо" та "Шахтаря" виграв Кубок Лібертадорес

У фіналі "Палмейрас" обіграв "Фламенго".
Став відомий переможець головного клубного турніру Південної Америки - Кубка Лібертадорес. Трофей дістався "Палмейрасу", у фіналі "зелено-білі" здолали інший бразильський клуб "Фламенго".
Вирішальний поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Рафаел Вейга на 5-й хвилині вивів "Палмейрас" вперед, але "Фламенго" відігрався на 72-й хвилині зусиллями Габріела Барбози.
Вирішальний гол турніру було забито на початку першого екстратайму. Героєм фінального матчу став Дейверсон, гол якого і приніс "зелено-білим" трофей.
É CAMPEÃO! PELA TERCEIRA VEZ, A AMÉRICA É NOSSA! REESCREVEMOS A HISTÓRIA E SOMOS TRICAMPEÕES DA #LIBERTADORES! #AméricaV3rde#AlmaECoração pic.twitter.com/wuumnUZf0K— Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2021
Зазначимо, що в складі переможців участь у поєдинку взяв колишній футболіст київського "Динамо" Дуду, а екснападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано залишився на лаві запасних.
- "Палмейрас" став володарем трофею вдруге поспіль і втретє в історії.
- Рекордну кількість перемог у Кубку Лібертадорес має "Індепендьєнте" - 7 титулів.