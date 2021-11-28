Вдруге поспіль: бразильський клуб з ексфутболістами "Динамо" та "Шахтаря" виграв Кубок Лібертадорес

Вдруге поспіль: бразильський клуб з ексфутболістами "Динамо" та "Шахтаря" виграв Кубок Лібертадорес

У фіналі "Палмейрас" обіграв "Фламенго".

Став відомий переможець головного клубного турніру Південної Америки - Кубка Лібертадорес. Трофей дістався "Палмейрасу", у фіналі "зелено-білі" здолали інший бразильський клуб "Фламенго".

Вирішальний поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Рафаел Вейга на 5-й хвилині вивів "Палмейрас" вперед, але "Фламенго" відігрався на 72-й хвилині зусиллями Габріела Барбози.

Вирішальний гол турніру було забито на початку першого екстратайму. Героєм фінального матчу став Дейверсон, гол якого і приніс "зелено-білим" трофей.

É CAMPEÃO! PELA TERCEIRA VEZ, A AMÉRICA É NOSSA! REESCREVEMOS A HISTÓRIA E SOMOS TRICAMPEÕES DA #LIBERTADORES! #AméricaV3rde#AlmaECoração pic.twitter.com/wuumnUZf0K — Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2021

Зазначимо, що в складі переможців участь у поєдинку взяв колишній футболіст київського "Динамо" Дуду, а екснападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано залишився на лаві запасних.