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Вдруге поспіль: бразильський клуб з ексфутболістами "Динамо" та "Шахтаря" виграв Кубок Лібертадорес

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Вдруге поспіль: бразильський клуб з ексфутболістами "Динамо" та "Шахтаря" виграв Кубок Лібертадорес

Associated Press

У фіналі "Палмейрас" обіграв "Фламенго".

Став відомий переможець головного клубного турніру Південної Америки - Кубка Лібертадорес. Трофей дістався "Палмейрасу", у фіналі "зелено-білі" здолали інший бразильський клуб "Фламенго".

Вирішальний поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Рафаел Вейга на 5-й хвилині вивів "Палмейрас" вперед, але "Фламенго" відігрався на 72-й хвилині зусиллями Габріела Барбози.

Вирішальний гол турніру було забито на початку першого екстратайму. Героєм фінального матчу став Дейверсон, гол якого і приніс "зелено-білим" трофей.

Зазначимо, що в складі переможців участь у поєдинку взяв колишній футболіст київського "Динамо" Дуду, а екснападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано залишився на лаві запасних.

  • "Палмейрас" став володарем трофею вдруге поспіль і втретє в історії.
  • Рекордну кількість перемог у Кубку Лібертадорес має "Індепендьєнте" - 7 титулів.
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