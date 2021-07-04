"Вечір був для мене важким": дружина Шевченка відреагувала на виліт збірної України з Євро-2020

"Вечір був для мене важким": дружина Шевченка відреагувала на виліт збірної України з Євро-2020

Слова похвали дісталися і переможцю.

Крістен Пазік, дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка, відреагувала на розгромну поразку "синьо-жовтих" у матчі з командою Англії (0:4) у чвертьфіналі Євро-2020.

"Цей вечір був для мене важким. Я навіть не могла дивитися гру, настільки нервувала. Проживання в Англії і мій паспорт Великої Британії робили це ще важчим.

Але я дуже пишаюся тим, що молода українська команда показала. Спасибі всім за підтримку протягом усього шляху. Йдемо до наступної мети. Мої вітання Англії", - написала Крістен в Instagram.

Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання