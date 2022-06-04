Вечірнє тренування та дебютант із чемпіонату Франції: як збірна України готується до битви з Уельсом

Вечірнє тренування та дебютант із чемпіонату Франції: як збірна України готується до битви з Уельсом

Збірна України продовжує підготовку до вирішального матчу плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти команди Уельсу.

У п'ятницю, 3 червня, "синьо-жовті" провели вечірнє тренування на газоні Дому спорту футбольного клубу "Кардіфф Сіті".

В ігрових серіях взяли участь усі 22 польові гравці та чотири воротарі, присутні в таборі збірної.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

А ввечері у таборі національної команди стало на одного виконавця більше. Головний тренер збірної України Олександр Петраков довикликав перед грою з Уельсом півзахисника донецького "Шахтаря" Данила Ігнатенка, який на правах оренди грає за французький "Бордо".

Для 25-річного хавбека це дебютний у кар'єрі виклик до головної команди України. Гравці збірної України зустріли новачка дружніми обіймами та словами підтримки.

4 червня у переддень матчу з Уельсом національна команда проведе офіційне тренування на полі стадіону "Кардіфф Сіті", де власне й відбудеться гра 5 червня. Початок тренування - о 19:00 за київським часом.

О 18:30 за київським часом головний тренер збірної України Олександр Петраков та захисник Олександр Караваєв поспілкуються з представниками ЗМІ на традиційній передматчевій пресконфеенції.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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