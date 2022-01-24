"Ведмедикопад": у США оновили світовий рекорд за кількістю м'яких іграшок на льоду

Усі зібрані іграшки віддадуть дітям, які цього потребують.
Під час матчу регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги (АХЛ) між "Херші" та "Хартфордом" відбулася благодійна акція, яка побила світовий рекорд.
Вона полягала в тому, аби зібрати якомога більше м'яких іграшок для місцевих дитячих благодійних організацій.
У середині першого періоду вболівальники почали масово закидати льодовий майданчик іграшками. У результаті "ведмедикопаду" вдалося зібрати 52 341 іграшку.
Таким чином, фанати "Херші" побили свій же рекорд, встановлений у 2019 році. Тоді уболівальники "ведмедів" кинули на лід 45 650 іграшок. Минулого сезону захід не відбувся через коронавірус.
"Буде багато щасливих дітей, і для мене це важливіше за просто хокейний матч", - прокоментував акцію головний тренер "Херші" Скотт Аллен.
Зазначається, що в межах громадської програми, окрім усіх зібраних іграшок, благодійним організаціям також буде пожертвувано понад 52 тисячі доларів.
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