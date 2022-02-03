"Ведуть матчі російською мовою, і це наші друзі": в Росії заговорили про "тісні зв'язки" з Україною перед півфіналом ЧЄ з футзалу

Там продовжують вважати, що спорт поза політикою.

Голова Асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв поділився думками щодо майбутньої гри 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу , в якому Росія зустрінеться з Україною.

Про це він розповів у коментарі для "Матч ТБ".

Так, чиновник заявив, що підконтрольна йому організація має дружні стосунки з українськими колегами, та закликав не політизувати майбутній матч.

"Політичне підґрунтя цієї зустрічі відкидати не можна. Нас давно розводять, навіть на цьому Чемпіонаті Європи нас розводили по групах, щоб ми раніше за півфінал не могли зустрітися один з одним. Основною інтригою майбутньої зустрічі є той факт, що ми давно не грали. На нас чекає не менш важка гра, збірна України — рівна та сильна команда, яка нав'язує боротьбу.

Збірна України веде матчі російською мовою. По-друге, це наші друзі. Це якраз історія про те, що спорт, зокрема мініфутбол, поза політикою. Це не просто слова, ми давно дружимо з нашими колегами з Асоціації футзалу України, маємо тісні зв'язки. Краще б усі з'ясовували стосунки — хто сильніший чи швидший — саме на спортивних майданчиках. Ми дуже добре ставимося до своїх колег зі збірної України", - наголосив Алієв.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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