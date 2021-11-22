Велич істотно похитнулася: Сульшер встановив неймовірний антирекорд на чолі "Манчестер Юнайтед", який тримався майже 50 років

Для такого клубу - важко уявити подібне.
Уже колишній головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер встановив неймовірний антирекорд на чолі "червоних дияволів".
Так, 48-річний норвезький фахівець став першим за 49 років керманичем "манкуніанців", який не виграв жодного трофею на чолі цього клубу.
Зазначимо, востаннє подібне було в "Манчестер Юнайтед" у 1972 році, коли без титулів клуб залишив Френк О'Фаррелл.
- Сульшер очолював "червоних дияволів" від грудня 2018 року. За цей час "манкуніанці" не виграли жодного трофею. Минулого сезону команда посіла друге місце в АПЛ та дійшла до фіналу Ліги Європи;
- У 12 матчах цього сезону Прем'єр-ліги "манкуніанці" набрали 17 очок і зараз посідають 7-ме місце. Команда програла 5 із 7 останніх матчів у чемпіонаті;
- В останньому поєдинку, який відбувся напередодні, МЮ розгромно програв "Вотфорду" - 1:4. У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 28 листопада на виїзді зіграють з лідером чемпіонату "Челсі".
Додамо, що Сульшера звільнили саме після нищівної поразки від "Вотфорда". За даними ЗМІ, МЮ через дострокове розірвання угоди виплатить Сульшеру 7,5 млн фунтів.