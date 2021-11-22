Велич істотно похитнулася: Сульшер встановив неймовірний антирекорд на чолі "Манчестер Юнайтед", який тримався майже 50 років

Велич істотно похитнулася: Сульшер встановив неймовірний антирекорд на чолі "Манчестер Юнайтед", який тримався майже 50 років

Для такого клубу - важко уявити подібне.

Уже колишній головний тренер англійського " Манчестер Юнайтед " Оле-Гуннар Сульшер встановив неймовірний антирекорд на чолі "червоних дияволів".

Так, 48-річний норвезький фахівець став першим за 49 років керманичем "манкуніанців", який не виграв жодного трофею на чолі цього клубу.

Зазначимо, востаннє подібне було в "Манчестер Юнайтед" у 1972 році, коли без титулів клуб залишив Френк О'Фаррелл.

Сульшер очолював "червоних дияволів" від грудня 2018 року. За цей час "манкуніанці" не виграли жодного трофею. Минулого сезону команда посіла друге місце в АПЛ та дійшла до фіналу Ліги Європи;

У 12 матчах цього сезону Прем'єр-ліги "манкуніанці" набрали 17 очок і зараз посідають 7-ме місце. Команда програла 5 із 7 останніх матчів у чемпіонаті;

В останньому поєдинку, який відбувся напередодні, МЮ розгромно програв "Вотфорду" - 1:4. У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 28 листопада на виїзді зіграють з лідером чемпіонату "Челсі".

Додамо, що Сульшера звільнили саме після нищівної поразки від "Вотфорда". За даними ЗМІ, МЮ через дострокове розірвання угоди виплатить Сульшеру 7,5 млн фунтів.