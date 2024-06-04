Величезний підписний бонус: стали відомі фінансові умови контракту Мбаппе з "Реалом"

Зарплата Кіліана в мадридському клубі буде значно меншою, ніж у ПСЖ.

У понеділок, 3 червня, мадридський "Реал" оголосив про підписання Кіліана Мбаппе. Уже відомі фінансові умови контракту зіркового французького нападника з "вершковими".

Як повідомляє The Guardian, Мбаппе отримуватиме річну зарплату від 15 млн євро до 20 млн євро із щорічним підвищенням.

Також він отримає підписний бонус у розмірі 125 мільйонів євро. Його виплату буде розподілено на п'ять років – на весь термін контракту. Згідно з умовами угоди, Кіліан отримає 80% доходів від реалізації іміджевих прав.

У складі "Реала" 25-річний француз зароблятиме набагато менше, ніж у своєму попередньому клубі – ПСЖ, де його зарплата становила 72 мільйони євро за сезон.

Мбаппе перебрався до "Реала" у статусі вільного агента, підписавши контракт до літа 2029 року.

Нагадаємо, Кіліан виступав за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро. У складі паризького клубу Кіліан виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 48 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 44 голи та зробив 10 асистів.

Дебютувати за мадридський клуб Мбаппе може в матчі за Суперкубок УЄФА проти "Аталанти", який відбудеться 14 серпня у Варшаві. Тож француз має шанс виграти трофей уже в першому своєму офіційному поєдинку у футболці "вершкових".

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