Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити участі росіян і білорусів у ОІ-2024

Уряд Великої Британії звернувся до найбільших спонсорів Олімпійських ігор 2024 року в Парижі із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб той не допустив до змагань російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на лист міністерки цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Великої Британії Люсі Фрейзер.

Фрейзер попросила виконавчих директорів британських підрозділів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, завадити можливому рішенню Комітету про повернення росіян і білорусів на міжнародну арену.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. Поки наші занепокоєння та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не погоджуємося з тим, що російським і білоруським спортсменам варто дозволити повернутися до змагань", – йдеться в листі.

Раніше Велика Британія стала однією з 35 країн, які домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У лютому МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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