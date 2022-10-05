"Велика честь": в Іспанії та Португалії прокоментували спільну з Україною заявку на проведення ЧС-2030

Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш та його іспанський колега Луїс Рубіалес висловилися про рішення долучити Україну до спільної заявки на проведення Чемпіонату світу 2030 року.

У середу, 5 жовтня, Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила, що Україна з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.

Наміри прийняти світову першість разом з Україною прокоментували очільники Федерацій футболу Португалії та Іспанії Фернанду Гомеш та Луїс Рубіалес відповідно.

"Для нас велика честь додати до заявки Україну. Після вторгнення на її території Португалія та Португальська федерація стали частиною програми приймання українських сімей. Ми відкриваємо двері футболу тим, хто найбільше цього потребує.

Для когось включення України до заявки може здатись неочікуваним, проте ми вважаємо це логічним і правильним. Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті.

Розподіл ролей? Мадрид буде генеральним штабом, Лісабон - адміністративним штабом, пізніше ми ще хочемо представити Україну. Зараз все перебуває в початковій фазі, всі деталі будуть відомі найближчими місяцями. Сьогодні ми просто хочемо дати нову інформацію, це день щастя", - цитує Гомеша Marca.

"Це вже не іберійська заявка, а європейська. Кожен з нас представляє португальський, іспанський та український футбол. Але разом ми уособлюємо трансформацію та приклад того, що футбол може зробити суспільство кращим. Я думаю, що в Іспанії всі підтримують включення України до цієї заявки. Вона має багато переваг. Історія, стадіони, туризм, гастрономія та багато іншого, що оточує футбол.

Війна? Ми сподіваємося, що до 2030 року конфлікт буде припинено. Ми хочемо, щоб ця заявка об'єднала Європу, а не лише Іберію. Очевидно, що ця заявка може перемогти. Португалія, Іспанія та Україна свого часу вже провели чудові футбольні змагання у своїх країнах.

Великі відстані? На останньому Чемпіонаті Європи матчі проводилися одночасно в Лондоні та Баку, на різних кінцях континенту. Ми вважаємо, що якщо це тоді не було проблемою, то не стане і 2030-го", - сказав Рубіалес.

Раніше британське видання The Times повідомило, що Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії. В разі успіху Україна розраховує прийняти частину матчів групового етапу мундіалю.

Додамо, що Україна одного разу в своїй історії вже приймала великий футбольний форум - 2012 року наша країна спільно з Польщею провела Чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Росію не допустили до жеребкування Євро-2024, яке відбудеться в неділю, 9 жовтня. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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