"Велика помилка": зірковий український футболіст перепросив через скандальне фото з російським репером

Гравець португальської "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук приніс вибачення перед уболівальниками через спільну світлину з відомим російським репером Бастою.

Зазначимо, що відповідний інцидент трапився після Чемпіонату Європи-2020. Яремчук разом із Віталієм Миколенком вирушили на відпочинок до Туреччини, де і сфотографувалися з Бастою.

Як наслідок, в ефірі Youtube-каналу "Пряма червона" Яремчук зізнався, що одержав дуже багато критики за цю ситуацію. Нападник вирішив перепросити через подібний вчинок та наголосив на тому, що зараз в збірній гравці стали більш патріотичними та слухають лише українські пісні.

"Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так посипали. Це була велика помилка, за яку просто хочеться перепросити зараз перед людьми, які зараз постраждали від "русского міра". Не знаю, що я ще можу сказати.

Зараз у мене в плей-листі немає жодного російського співака. Ми слухаємо лише українську музику. Навіть після матчу з "Рієкою" їхали і всі слухали лише українські пісні. Збірна в цьому плані змінилася, стала досить патріотичною", - сказав Яремчук.

Додамо, що Баста свого часу музикант підтримав російську агресію та окупацію Криму, однак нещодавно з нього зняли заборону на в'їзд до України і він гастролював тут з концертами.

Наразі Яремчук готується до надважливого виїзного поєдинку плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом;

Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом; Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.