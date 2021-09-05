Велика ротація в збірній України: Петраков позбувся 7 футболістів після матчу з Францією

Велика ротація в збірній України: Петраков позбувся 7 футболістів після матчу з Францією

Їм на заміну довикликані три гравці з резервного списку.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков після поєдинку 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти Франції вирішив здійснити суттєву ротацію складу.

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Залишили розташування національної команди і вирушили до своїх клубів одразу 7 футболістів: Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний (всі - "Динамо") та Руслан Малиновський ("Аталанта").

Також днем раніше табір "синьо-жовтих" залишив півзахисник угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін, у якого виникли проблеми зі шлунком. Лікарі рекомендували гравцю пройти обстеження.

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Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку - Юхим Конопля з "Шахтаря", а також Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської "Зорі". 5 вересня вони прибудуть у розташування збірної в Києві, щоб узяти участь у вечірньому тренуванні.

6 вересня збірна України вилетить на товариський матч проти команди Чехії, який відбудеться 8 вересня в Пльзені. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією

Воротарі: Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі - "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва - "Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконуючого обов'язки головного тренера драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

на посаді виконуючого обов'язки головного тренера драматично (2:2). 4 вересня "синьо-жовті" на НСК "Олімпійський" у Києві зіграли внічию з Францією (1:1). Після поєдинку українську збірну розхвалили в соцмережах .

(1:1). Після поєдинку українську збірну . Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третє місце у групі D, де лідирують із 9 балами французи.

Наступний матч у відборі ЧС-2022 збірна України зіграє 9 жовтня в гостях із Фінляндією.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, і дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі путівку на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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