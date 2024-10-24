Велике повернення: "Ворскла" оголосила про призначення нового головного тренера

Полтавська "Ворскла" оголосила про призначення Юрія Максимова новим головним тренером команди.

Як повідомляє офіційний сайт "зелено-білих", контракт з іменитим українським фахівцем розраховано до 30 червня 2026 року.

До тренерського штабу 55-річного Максимова увійшли також Сергій Ревут (раніше також працював у Полтаві) та Микола Іщенко.

Сергій Долганський, який до останнього часу очолював "Ворсклу", залишиться в команді та відповідатиме за підготовку воротарів.

Раніше Максимов вже працював з "Ворсклою" від 2019 до 2022 року. Під його керівництвом полтавці двічі посідали п'яте місце в УПЛ та виходили до Ліги конференцій, а також грали у фіналі Кубка України-2019/20.

Останнім місцем роботи Максимова був "Дніпро-1", який перед початком поточного сезону через фінансові проблеми виключили зі складу учасників УПЛ та позбавили права грати в єврокубках.

Наразі "Ворскла" посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок після 10 матчів.

У першому поєдинку після повернення Максимова на тренерський місток полтавська команда 27 жовтня на виїзді зустрінеться з рівнеським "Вересом" в рамках 11-го туру УПЛ.

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