Велике повернення: "Ворскла" оголосила про призначення нового головного тренера

Юрій Максимов знову очолив полтавський клуб.
Полтавська "Ворскла" оголосила про призначення Юрія Максимова новим головним тренером команди.
Як повідомляє офіційний сайт "зелено-білих", контракт з іменитим українським фахівцем розраховано до 30 червня 2026 року.
До тренерського штабу 55-річного Максимова увійшли також Сергій Ревут (раніше також працював у Полтаві) та Микола Іщенко.
Сергій Долганський, який до останнього часу очолював "Ворсклу", залишиться в команді та відповідатиме за підготовку воротарів.
Раніше Максимов вже працював з "Ворсклою" від 2019 до 2022 року. Під його керівництвом полтавці двічі посідали п'яте місце в УПЛ та виходили до Ліги конференцій, а також грали у фіналі Кубка України-2019/20.
Останнім місцем роботи Максимова був "Дніпро-1", який перед початком поточного сезону через фінансові проблеми виключили зі складу учасників УПЛ та позбавили права грати в єврокубках.
Наразі "Ворскла" посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок після 10 матчів.
У першому поєдинку після повернення Максимова на тренерський місток полтавська команда 27 жовтня на виїзді зустрінеться з рівнеським "Вересом" в рамках 11-го туру УПЛ.
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