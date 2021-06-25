"Великі комбінатори нашого часу": Беленюк епічно відреагував на вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

"Великі комбінатори нашого часу": Беленюк епічно відреагував на вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

"Синьо-жовті" пробилися до плейоф турніру з останнього "прохідного" місця.

Народний депутат і борець Жан Беленюк епічно відреагував на вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020.

У матчі останнього туру групового етапу "синьо-жовті" билися з австрійською командою за вихід до плейоф і програли(0:1), посівши третє місце у квартеті С. До 1/8 фіналу Україна пробилася, завоювавши останню з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця у своїх групах.

У першому раунді плейоф "синьо-жовті" зустрінуться з командою Швеції. Якби українці не програли австрійцям і стали другими у своїй групі, вони б протистояли одному з фаворитів турніру - італійцям.

Беленюк, враховуючи такі розклади, опублікував в Instagram фото з головним тренером "синьо-жовтих" Андрієм Шевченком і його асистентом Олександром Шовковським. Кадр Жан підписав словами: "З великими комбінаторами нашого часу. Україна - в 1/8. Вболіваємо далі".

instagram.com/zhanbeleniuk

Матч 1/8 фіналу Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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