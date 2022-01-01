"Великий і важливий крок у моєму житті": перші слова Миколенка після переходу в "Евертон"

"Великий і важливий крок у моєму житті": перші слова Миколенка після переходу в "Евертон"

22-річний українець заявив, що відчуває відповідальність перед фанатами мерсисайдського клубу.

Новоспечений гравець "Евертона" Віталій Миколенко дав перший коментар після свого переходу з київського "Динамо" в англійський клуб.

"Перехід в Евертон - це великий і важливий крок у моєму житті. Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Англійський футбол - це місце, де зародилася гра, і я думаю, що це місце дуже добре підійде для мене. Мені 22 роки, але я не відчуваю себе молодим. Я маю досвід гри на європейському рівні і, сподіваюся, що буду продовжувати вдосконалюватися як гравець.

Я схвильований можливістю зіграти перед нашими вболівальниками в Евертоні. Я бачив кілька останніх ігор на "Гудісон Парк", і вони були неймовірними. Вони - фантастичні вболівальники, перед якими я відчуваю велику відповідальність", - цитує Миколенка офіційний сайт "Евертона".

Миколенко підписав з "ірисками" контракт до червня 2026 року. Інші деталі угоди не розголошуються. Раніше ЗМІ писали, що за перехід 22-річного захисника збірної України "Евертон" заплатить "Динамо" 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 23,5 мільйона євро).

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 15-те місце турнірної таблиці АПЛ. У наступному матчі "іриски" 2 січня приймуть "Брайтон".

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