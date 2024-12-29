Великий камбек: збірна України з баскетболу призначила нового головного тренера

Айнарс Багатскіс знову очолив чоловічу національну команду з баскетболу.

Довідчений латвійський фахівець Айнарс Багатскіс став новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті.

Багатскіс вже працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України від травня 2019 до березня 2023 року.

Під його керівництвом "синьо-жовтим" вдалося кваліфікуватися на Євробаскет-2022, де національна команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, у підсумку посівши 11-те місце на турнірі.

Загалом на чолі чоловічої національної команди Айнарс провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв та 11 програв.

На посаді керманича національної команди Багатскіс замінить Віталія Степановського, якого напередодні було звільнено.

Нагадаємо, під керівництвом Степановського українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

Заключні матчі кваліфікації на Євробаскет-2025 збірна України зіграє на початку наступного року: проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого). На чемпіонат Європи з групи, де виступають "синьо-жовті", вийдуть три найкращі команди.

Збірна України зберігає шанси потрапити на континентальну першість: для цього нашій команді потрібно в останніх матчах перемагати словенців та португальців і сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. За таких розкладів українці зможуть випередити португальців у боротьбі за третю сходинку.

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