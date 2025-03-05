Великий крок на шляху до чвертьфіналу: "Баварія" розгромила "Баєр" у Лізі чемпіонів (відео)

Поєдинок-відповідь між німецькими клубами відбудеться 11 березня в Леверкузені.

"Баварія" розгромила "Баєр" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 3:0 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі мюнхенці відкрили рахунок – відзначився Гаррі Кейн. На старті другого тайму підопічні Венсана Компані розвинули свій успіх – на 54-й хвилині забив Джамал Мусіала.

На 62-й хвилині підопічні Хабі Алонсо залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Норді Мукіеле.

"Баварія" скористалася чисельною перевагою і на 75-й хвилині зробила рахунок розгромним – Кейн оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Баварія" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Баєром" і "Баварією" відбудеться у вівторок, 11 березня, в Леверкузені.

Переможець пари "Баварія" – "Баєр" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським "Феєнордом" та міланським "Інтером".

Читайте також:

"Бенфіка" з потрійним сейвом Трубіна у більшості програла "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" дивом вирвав перемогу над ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Арсенал" із Зінченком знищив ПСВ, майже гарантувавши вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)