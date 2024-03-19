Великий шанс для Луніна: основний голкіпер "Реала" отримав нову травму

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа отримав чергову травму.

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", у 31-річного бельгійця діагностували розрив внутрішнього меніска правого коліна.

Куртуа отримав пошкодження на тренуванні. За інформацією видання Marca, він залишив заняття в сльозах.

Тепер бельгійський голкіпер перенесе операцію та, найімовірніше, не зіграє до кінця поточного сезону.

Зазначимо, що Куртуа отримав серйозну травму перед стартом сезону-2023/24. Бельгієць розірвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, через що тривалий час перебував у лазареті мадридського клубу та тільки повернувся до повноцінних тренувань, не зігравши у жодному матчі.

Через травму Куртуа основним голкіпером "бланкос" став українець Андрій Лунін, який виграв конкуренцію в орендованого у "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Загалом цього сезону Лунін провів 23 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів. Український воротар 10 матчів зіграв "на нуль".

Після 29-го туру "Реал" (72 очки) очолює таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи "Барселону" на 8 балів. В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський гранд зійдеться з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".

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