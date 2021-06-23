"Великий шанс реабілітуватися": з'явилося відео реакції збірної України на вихід до плейоф Євро-2020

Українські футболісти отримали радісну звістку, коли йшли на вечерю.
Збірна України з третього місця у квартеті C вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020. Результати останнього дня групового етапу дозволили команді Андрія Шевченка оформити історичний вихід у плейоф чемпіонатів Європи.
Допомогли "синьо-жовтим" команди групи Е Швеція та Іспанія: скандинави обіграли поляків (3:2), а піренейці рознесли словаків (5:0). Таким чином, Україна гарантувала собі одну з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Українці в рейтингу третіх місць перебувають вище за Фінляндію та Словаччину.
Гравці збірної України дізналися приємну новину під час походу на вечерю. Вони привітали одне одного, але були досить стриманими у своїх емоціях. Після цього взялися до вечірньої трапези.
Відео реакції наших футболістів опублікував YouTube-канал vZbirna.
Також форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 у сторіз Instagram.
"Великий шанс реабілітуватися перед вами", - написав Яремчук, опублікувавши фото з Олександром Зінченком.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на історичний вихід нашої збірної до 1/8 фіналу.
Що стосується суперника "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу Євро-2020, то ним стане команда Швеції або переможець групи F (Франція, Німеччина чи Португалія). Детальніше про розклади, а також дату і місце наступного матчу української збірної читайте ТУТ.