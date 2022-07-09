Великий удар по українському футболу: які клуби пропустять наступний сезон через війну з Росією

Повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, продовжує завдавати величезних збитків вітчизняному спорту, зокрема футболу. На жаль, не всі клуби з різних дивізіонів країни зможуть взяти участь у сезоні-2022/23.

Від початку широкомасштабного вторгнення російськими окупантами було зруйновано або пошкоджено чимало стадіонів, тренувальних баз українських футбольних клубів.

Загальна сума збитків, яких російська армія завдала українській спортивній інфраструктурі, оцінюється сотнями мільйонів доларів.

Команди зіткнулися з серйозними фінансовими, а також кадровими проблемами. Легіонери їдуть з країни, а багато хто з укранських гравців беруть до рук зброю та вирушають на фронт, стають до лав тероборони, займаються волонтерством.

У зв'язку з цим щодня лише зростає кількість клубів, які вимушені пропустити наступний сезон. Серед них є представники різних за рангом футбольних дивізіонів України - УПЛ, Першої, Другої ліг.

ТСН Проспорт представляє список команд, які через війну не зіграють в новому розігріші чемпіонату України. Наразі таких уже десять.

УПЛ: "Десна" (Чернігів), "Маріуполь" (Маріуполь)

(Чернігів), (Маріуполь) Перша ліга: "Альянс" (Суми), "Поділля" (Хмельницький), "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область)

"Альянс" (Суми), "Поділля" (Хмельницький), "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) Друга ліга: "Тростянець", "Вікторія", "Суми" (усі - Суми), "Карпати-Галич" (Івано-Франківськ), "Любомир" (Київська область)

Нагадаємо, минулий сезон у всіх футбольних лігах України був завершений достроково без визначення чемпіона та призерів через повномасштабне вторгнення російських загарбників.

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