"Великодні подаруночки для наших Героїв": Зозуля відправив ЗСУ чергову партію допомоги (фото)

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує активно допомагати українській армії під час війни з російськими окупантами.

32-річний футболіст Роман Зозуля відзвітував у себе в Facebook про те, що посприяв відправленню двох броньованих автомобілів для Збройних сил України. Усередину до авто також запакували "корисне і важливе приладдя" для наших воїнів.

"Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили до України два броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв", - написав Зозуля.

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2... Опубліковано Романом Зозулею Четвер, 21 квітня 2022 р.

Роман також подякував людям, які допомагали йому в цій справі. Серед них зокрема відомий український футболіст Дмитро Чигринський, який зараз виступає в чемпіонаті Греції.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти вбили українського призера чемпіонату Європи з кульової стрільби.

Читайте також:

На Харківщині окупанти зруйнували льодовий комплекс для тренувань хокеїстів і ковзанярів (фото)

Член збірної України з кульової стрільби загинув у боях з російськими окупантами

Легендарний Майк Тайсон побив п'яного пасажира в літаку: відео скандального інциденту