- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 341
- Час на прочитання
- 1 хв
Вели в рахунку 2:0: "Полісся" драматично програло "Фіорентині" та вибуло з єврокубків
Житомирський клуб ледь не створив гучну сенсацію в Італії.
Житомирське "Полісся" поступилося італійській "Фіорентині" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія завершився з рахунком 3:2.
Перша зустріч між командами відбулася 21 серпня у словацькому місті Пряшів і завершився розгромною поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 0:3.
У матчі-відповіді житомирці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині – Олександр Назаренко скористався тим, що голкіпер "фіалок" Давід де Хеа невдало зіграв на виході, та відправив м'яч у порожні ворота.
На 13-й хвилині "Полісся" вдруге вразило ворота італійського клубу – шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Олександр Андрієвський.
Однак у другому таймі підопічні Ротаня пропустили три м'ячі. На 78-й хвилині за "Фіорентину" забив колишній захисник донецького "Шахтаря" Додо.
На 86-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Лука Раньєрі, а на 89-й Едін Джеко вирвав для господарів поля перемогу.
Огляд матчу "Фіорентина" – "Полісся"
Таким чином, "Фіорентина" виграла з рахунком 6:2 за сумою двох матчів і вийшла до основної стадії Ліги конференцій, а "Полісся" вилетіло з єврокубків.
Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.