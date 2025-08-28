ТСН у соціальних мережах

Вели в рахунку 2:0: "Полісся" драматично програло "Фіорентині" та вибуло з єврокубків

Житомирський клуб ледь не створив гучну сенсацію в Італії.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Фіорентина"

"Полісся" – "Фіорентина" / © ФК Полісся

Житомирське "Полісся" поступилося італійській "Фіорентині" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія завершився з рахунком 3:2.

Перша зустріч між командами відбулася 21 серпня у словацькому місті Пряшів і завершився розгромною поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 0:3.

У матчі-відповіді житомирці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині – Олександр Назаренко скористався тим, що голкіпер "фіалок" Давід де Хеа невдало зіграв на виході, та відправив м'яч у порожні ворота.

На 13-й хвилині "Полісся" вдруге вразило ворота італійського клубу – шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Олександр Андрієвський.

Однак у другому таймі підопічні Ротаня пропустили три м'ячі. На 78-й хвилині за "Фіорентину" забив колишній захисник донецького "Шахтаря" Додо.

На 86-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Лука Раньєрі, а на 89-й Едін Джеко вирвав для господарів поля перемогу.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Полісся"

Таким чином, "Фіорентина" виграла з рахунком 6:2 за сумою двох матчів і вийшла до основної стадії Ліги конференцій, а "Полісся" вилетіло з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

