Величезна сенсація: визначився суперник "Динамо" у фіналі Кубка України
"Чернігів", граючи від 5-ї хвилини матчу в меншості, у серії пенальті здолав "Металіст 1925" та вийшов до фіналу Кубка України.
"Чернігів" здолав харківський "Металіст 1925" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 і вийшов до фіналу.
Основний час поєдинку на "Центральному міському стадіоні" в Житомирі завешився з рахунком 0:0, а в серії пенальті тріумфували чернігівці — 6:5.
Уже на 5-й хвилині зустрічі чернігівська команда залишилася в меншості — пряму червону картку за грубий фол заробив Павло Шушко.
На 27-й хвилині харків'яни вразили ворота суперника — колумбієць Аревало в центрі штрафного майданчика замкнув подачу Владислава Калитвинцева з правого флангу, але останній перед цим перебував в офсайді й після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано.
Граючи майже весь матч у більшості, підопічні Младена Бартуловича постійно тиснули на ворота суперника, але представник Першої ліги зумів вистояти під натиском клубу української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Упродовж матчу "Металіст 1925" завдав 31 удар (у площину воріт — 13), тоді як "Чернігів" — жодного.
Основний час поєдинку завершився без голів — 0:0. Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.
Тож володар путівки до фіналу Кубка України визначався у серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці чернігівського клубу, створивши величезну сенсацію.
Огляд матчу "Металіст 1925" — "Чернігів"
"Чернігів" у фіналі Кубка України зіграє з київським "Динамо", яке в першому півфінальному матчі Кубка України розгромило ще одного представника Першої ліги — чернівецьку "Буковину" (3:0).
Фінальний матч Кубка України-2025/26, у якому "Чернігів" зустрінеться з "Динамо", відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".
