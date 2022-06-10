Вердикт винесено: ФІФА оголосила, чи виключить збірну Еквадору зі списку учасників ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу відхилила апеляцію Федерації футболу Чилі щодо дискваліфікації збірної Еквадору з Чемпіонату світу-2022.

Збірна Еквадору могла бути виключена з фінального раунду ЧС-2022 через дисциплінарну справу проти захисника команди Байрона Кастільйо.

Раніше Федерація футболу Чилі поскаржилася до ФІФА на можливе підроблення документів Кастільйо. Чилійська сторона надала докази, що футболіст народився нібито в колумбійському місті Тумако 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998 року в еквадорському Хенералі Вільяміль, як це вказано у свідоцтві.

Утім, ФІФА ухвалила рішення на користь Еквадору. У вердикті йдеться, що після аналізу усієї інформації, яку було надано федераціями Еквадору та Чилі, дисциплінарний комітет вирішив закрити справу.

Якби ФІФА вирішила дискваліфікувати еквадорця, який грав у 8 матчах відбіркового турніру ЧС-2022, то його команді зарахували б технічну поразку (0:3) у всіх матчах. Відтак, збірна Еквадору втратила б путівку на мундіаль, а їхнє місце там посіла б команда Чилі, яка фінішувала наступною в південноамериканському відборі.

Отже, саме Еквадор вирушить грати на світову першість до Катару, яка відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Суперниками еквадорців у групі А будуть Катар, Сенегал і Нідерланди.

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