"Верес" обіграв "Чорноморець" і перервав свою тривалу серію без перемог в УПЛ (відео)

Рівненський клуб здобув першу перемогу за шість поєдинків чемпіонату України.

"Верес" обіграв "Чорноморець" у виїзному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол рівненський клуб забив на самому початку зустрічі. Уже на шостій хвилині чорногорський нападник Марко Мрвальєвич злету пробив під поперечину після подачі Дмитра Шастала зі штрафного.

Зазначимо, що після завершення першого тайму в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги, тому перерва тривала понад годину.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Верес"

Цією перемогою "Верес" перервав свою безвиграшну серію, яка налічувала п'ять матчів чемпіонату України. Команда Олега Шандрука з 16 очками піднялася на 14-те місце.

"Чорноморець" не виграв жодного з чотирьох поєдинків 2024 року – нічия та три поразки. Команда Романа Григорчука з 23 балами посідає десяту позицію.

У наступному турі чемпіонату України, після міжнародної паузи, рівненський колектив прийме "Кривбас", а "моряки" на виїзді зустрінуться з "Поліссям". Обидва матчі відбудуться 30 березня.

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