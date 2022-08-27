"Верес" оформив камбек та відправив "Ворсклу" на дно турнірної таблиці УПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Ворскла" приймала рівненський "Верес".

Полтавська "Ворскла" в домашньому матчі 2-го туру УПЛ поступилася "Вересу" - 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 21-й хвилині Олександр Скляр після передачі Таулян Сефері.

Гості зрівняли рахунок наприкінці поєдинку - на 85-й хвилині відзначився Валерій Кучеров. А вже у компенсований арбітром час Михайло Шестаков приніс "Вересу" перемогу.

Після матчу 2-го туру "Верес" має шість очок та перебуває на другому місці турнірної таблиці. Тим часом у "Ворскли" дві поразки, жодного набраного балу та останнє місце у турнірній таблиці.

У наступному турі "Ворскла" зіграє гостьовий матч з "Металістом 1925", а "Верес" того ж дня також на виїзді зустрінеться з "Дніпром-1".

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