"Верес" оголосив про звільнення головного тренера – йому швидко знайшли заміну

Футбольний клуб "Верес" Рівне звільнив Сергія Лавриненка з посади головного тренера.

Про це рівненський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Таке рішення 12 грудня під час підсумкового 2023 року засідання ухвалили члени наглядової ради клубу.

Лавриненко очолив "червоно-чорних" 16-го червня цього року. Під його керівництвом "Верес" цього сезону провів 18 офіційних матчів (16 у чемпіонаті та 2 у Кубку України). Команда здобула 3 перемоги, 6 разів зіграла унічию і зазнала 9 поразок.

Також "Верес" оголосив, що новим головним тренером команди став Олег Шандрук.

До тренерського штабу команди увійдуть тренери Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Шандрук під час кар'єри футболіста виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", київський "Арсенал", одеський "Чорноморець" та "Севастополь".

Раніше 40-річний фахівець вже очолював головну команду клубу – від 7-го серпня 2018 до 14-го червня 2019 року. Під його керівництвом "Верес" у тому сезоні став п'ятим у Групі А Другої ліги.

У грудні 2021 року Шандрук очолив юнацьку команду "Вереса (U-19). А у травні 2023 року він очолив дитячу футбольну академію рівненського клубу.

На зимову перерву "Верес" пішов у зоні вильоту з УПЛ. Рівненська команда посідає передостаннє 15-те місце, набравши 12 очок у 16 матчах.

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