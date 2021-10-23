"Верес" розібрався з головним аутсайдером УПЛ, наблизивши відставку Маркевича

Рівненський клуб здобув переконливу домашню перемогу над приазовцями.

Рівненський "Верес" обіграв "Маріуполь" у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Луцьку завершився перемогою команди Юрія Вірта з рахунком 2:0 .

Героєм зустрічі став нападник господарів Михайло Шестаков. На 64-й хвилині він відкрив рахунок у протистоянні, а на 81-й подвоїв перевагу своєї команди після передачі Геннадія Пасіча.

"Верес" (18 очок) виграв другий матч поспіль і піднявся на восьму сходинку таблиці УПЛ.

"Маріуполь" зазнав п'ятої поспіль поразки в Чемпіонаті України. Приазовці з 4 балами посідають останнє місце та ризикують залишитися без головного тренера Остапа Маркевича після серії провальних результатів.

У 13-му турі УПЛ рівняни 30 жовтня на виїзді зіграють з "Інгульцем", а "Маріуполь" у той же день прийме "Динамо".

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