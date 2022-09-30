"Верес" розписав бойову нічию в УПЛ після довгоочікуваного повернення на домашній стадіон

У стартовому поєдинку 5-го туру української Прем'єр-ліги поділили очки "Верес" та "Рух". Зустріч на рівненському стадіоні "Авангард" завершилася результативною нічиєю - 2:2 .

Поєдинок не розпочався вчасно через загрозу ракетного удару з боку РФ. Після того, як пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги, команди вийшли на поле. На 9-й хвилині господарі повели в рахунку - відзначився Віталій Дахновський.

На 26-й хвилині бразилець Таллес відновив паритет у цьому протистоянні. Але на перерву "Верес" пішов, ведучи в рахунку - на 31-й хвилині рівнян вивів уперед Дмитро Кльоц.

Втримати перемогу команді Юрія Вірта не вдалося. На 53-й хвилині Роман Дідик забив гол, який у підсумку дозволив львів'янам уникнути поразки в цьому матчі.

Зазначимо, що арена "Авангард" у Рівному приймала перший офіційний матч після більш ніж 5-річної перерви, яка була пов'язана з реконструкцією стадіону.

"Верес" з 10 очками розташовується на третій сходинці в таблиці УПЛ. "Рух" з 4 балами йде на десятому місці.

У наступному турі рівненський клуб 7 жовтня зіграє з "Металістом", а львівський колектив 9 жовтня зустрінеться з "Динамо".

Читайте також:

Втратили можливість подвоїти призові: стало відомо, скільки збірна України заробила в Лізі націй

Укотре послали за кораблем: УЄФА категорично відмовив включити клуби з Криму до чемпіонату Росії

Тікали, як волонтери, або "залишилися" в Україні: кілька українських футболістів обманом виїхали з країни заради трансферів - ЗМІ