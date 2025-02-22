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"Верес" сенсаційно розгромив "Кривбас" на старті весняної частини УПЛ (відео)

"Верес" сенсаційно розгромив "Кривбас" на старті весняної частини УПЛ (відео)

"Кривбас" – "Верес" / Фото: facebook.com/fckryvbas

Рівненський клуб шокував команду Юрія Вернидуба трьома "сухими" голами.

"Верес" сенсаційно розгромив "Кривбас" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Нонімально домашня для криворіжців зустріч відбулася на стадіоні "Авангард" у Рівному і завершилася з рахунком 0:3.

Рівненський клуб ще в першому таймі забезпечив собі гандикап в два м'ячі. На 27-й хвилині рахунок відкрив Владислав Шарай, скориставшись "ляпом" голкіпера криворіжців Володимира Маханькова.

На 40-й хвилині Микола Гайдучик забив після передачі Валерія Кучерова, збільшивши перевагу своєї команди.

У другому таймі підопічні Олега Шандрука довели справу до розгрому. На 72-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Ігор Харатін, відправивши третій м'яч у ворота команди Юрія Вернидуба.

Огляд матчу "Кривбас" – "Верес"

Завдяки цій перемозі "Верес" з 22 очками піднявся на восьме місце в таблиці УПЛ. "Кривбас" (31 бал) залишився на четвертій позиції.

У наступному турі "Верес" 2 березня прийме "Колос", а "Кривбас" днем раніше позмагається з "Інгульцем".

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