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Верес — Шахтар: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 8-го туру УПЛ
Поєдинок відбудеться 9 жовтня на стадіоні "Авангард" у Рівному.
У п'ятницю, 9 жовтня, рівненський "Верес" і донецький "Шахтар" зустрінуться в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Гра розпочнеться о 15:30.
Після семи турів "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 18 очок. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).
"Верес" з 9 балами перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.
Де дивитися матч Верес — Шахтар
В Україні поєдинок "Верес" — "Шахтар" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Прогноз букмекерів на матч Верес — Шахтар
Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия — 4,80. Виграш "Вереса" — 9,40.
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