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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Верес — Шахтар: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 8-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 9 жовтня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У п'ятницю, 9 жовтня, рівненський "Верес" і донецький "Шахтар" зустрінуться в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Гра розпочнеться о 15:30.

Після семи турів "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 18 очок. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).

"Верес" з 9 балами перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

Де дивитися матч Верес — Шахтар

В Україні поєдинок "Верес" — "Шахтар" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Верес — Шахтар

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия — 4,80. Виграш "Вереса" — 9,40.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України емоційно прокоментували поразку від Угорщини у Лізі націй.

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