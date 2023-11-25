"Верес" у матчі-трилері з 7 голами перервав жахливу безвиграшну серію в УПЛ

"Верес" переміг "Металіст 1925" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Результативний поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 4:3 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі харківський клуб вивів уперед Андрій Борячук. Через три хвилини гості залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Ігор Курило.

Господарі скористалися чисельною перевагою ще до перерви і повели в рахунку завдяки голами Євгена Шевченка та Владислава Шарая.

На початку другого тайму "Металіст 1925" зумів у меншості не лише відігратися, а й вийти вперед. За харківський клуб забивали Ростислав Русин і Євген Ткачук.

Однак рівненська команда все ж знайшла сили вирвати перемогу. На 69-й хвилині Віталій Дахновський зрівняв рахунок, реалізував пенальті. А за хвилину до кінця основного часу Микола Гайдучик забив вирішальний м'яч.

Для "Вереса" це перша перемога в чемпіонаті України від 1 вересня. Рівненський клуб з 11 очками вийшов на 14-те місце в УПЛ. "Металіст 1925" (15 балів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату України "Верес" 1 грудня на виїзді зіграє з "Поліссям". Харків'яни 3 грудня поміряються силами з "Шахтарем".

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