"Верес" у меншості втратив перемогу в УПЛ, але втримався в єврокубковій зоні

У п'ятницю, 14 жовтня, в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися закарпатський "Минай" та рівненський "Верес".

"Верес" на виїзді розписав нічию з "Минаєм" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на 5-й хвилині Віталій Дахновський – закидання від центрального кола від Валерія Кучерова він завершив відіграванням голкіпера та ударом у порожні ворота.

"Минай" зумів зрівняти рахунок лише в середині другого тайму Єгор Твердохліб п'ятою в центрі штрафного перевів передачу Назарія Воробчака з правого флангу далі на Олега Вишневскього, а той пробив у дальній кут.

У додатковий до другого тайму час Геннадій Пасіч був вилучений, отримавши дві жовті, однак це не допомогло господарям вирвати перемогу.

Після цього поєдинку "Верес" має 11 очок та ділить із "Колосом" третю-четверту позицію в турнірній таблиці. "Минай" із шістьма пунктами в активі залишився на 11 місці.

У наступному турі, 19 жовтня, "Минай" на виїзді зіграє з "Металістом 1925". "Верес" днем ​​раніше відправиться у гості до "Львову".

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