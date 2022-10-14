"Верес" у меншості втратив перемогу в УПЛ, але втримався в єврокубковій зоні

У п'ятницю, 14 жовтня, в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися закарпатський "Минай" та рівненський "Верес".
"Верес" на виїзді розписав нічию з "Минаєм" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Рахунок матчу відкрив на 5-й хвилині Віталій Дахновський – закидання від центрального кола від Валерія Кучерова він завершив відіграванням голкіпера та ударом у порожні ворота.
"Минай" зумів зрівняти рахунок лише в середині другого тайму Єгор Твердохліб п'ятою в центрі штрафного перевів передачу Назарія Воробчака з правого флангу далі на Олега Вишневскього, а той пробив у дальній кут.
У додатковий до другого тайму час Геннадій Пасіч був вилучений, отримавши дві жовті, однак це не допомогло господарям вирвати перемогу.
- Після цього поєдинку "Верес" має 11 очок та ділить із "Колосом" третю-четверту позицію в турнірній таблиці. "Минай" із шістьма пунктами в активі залишився на 11 місці.
- У наступному турі, 19 жовтня, "Минай" на виїзді зіграє з "Металістом 1925". "Верес" днем раніше відправиться у гості до "Львову".
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