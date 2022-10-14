Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Верес" у меншості втратив перемогу в УПЛ, але втримався в єврокубковій зоні

Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Верес" у меншості втратив перемогу в УПЛ, але втримався в єврокубковій зоні

Фото: НК Верес

У п'ятницю, 14 жовтня, в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися закарпатський "Минай" та рівненський "Верес".

"Верес" на виїзді розписав нічию з "Минаєм" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок матчу відкрив на 5-й хвилині Віталій Дахновський – закидання від центрального кола від Валерія Кучерова він завершив відіграванням голкіпера та ударом у порожні ворота.

"Минай" зумів зрівняти рахунок лише в середині другого тайму Єгор Твердохліб п'ятою в центрі штрафного перевів передачу Назарія Воробчака з правого флангу далі на Олега Вишневскього, а той пробив у дальній кут.

У додатковий до другого тайму час Геннадій Пасіч був вилучений, отримавши дві жовті, однак це не допомогло господарям вирвати перемогу.

  • Після цього поєдинку "Верес" має 11 очок та ділить із "Колосом" третю-четверту позицію в турнірній таблиці. "Минай" із шістьма пунктами в активі залишився на 11 місці.
  • У наступному турі, 19 жовтня, "Минай" на виїзді зіграє з "Металістом 1925". "Верес" днем ​​раніше відправиться у гості до "Львову".

Читайте також:

УПЛ онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

"Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу у Лізі конференцій і зберігає шанси на вихід до плейоф

"Динамо" вдруге програло "Ренну" та втратило шанси на вихід до плейоф Ліги Європи (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація