"Верес" у заключному матчі туру УПЛ завдав третьої поразки поспіль "Металісту 1925"

Господарі оформили по голу в кожному з таймів.
Рівненський "Верес" у рамках заключного поєдинку 15-го туру української Прем'єр-ліги впевнено переміг харківський "Металіст 1925" із рахунком 2:0.
Зазначимо, що першого забитого м'яча вболівальникам довелося чекати аж до 40 хвилини, коли Сергій Панасенко розрізав оборону передачею на хід Дахновському до центру штрафного майданчика, той не зміг пробити голкіпера, а ось Геннадій Пасіч з добивання увігнав м'яч у сітку.
Подвоїли перевагу господарі вже в другій половині протистояння - Ігор Солдат на 61 хвилині підстеріг на дальній штанзі відскок від подачі кутового з правого флангу, який на ближній штанзі підрізав Дмитро Немчанінов.
Загалом, футболісти "Вереса" мали переваги над суперником у володінні м'ячем, а також за кількістю завданих ударів. Як наслідок, рівненці спокійно довели матч до логічного завершення та здобули, таким чином, цілком заслужену перемогу.
- "Верес" набрав 22 очки та піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ;
- "Металіст 1925" залишився з 19 балами на дев'ятій позиції. Для харків'ян ця невдача стала третьою поспіль в рамках внутрішньої першості;
- У наступному, 16 турі, "Верес" та "Металіст 1925" поміряються силами з "Колосом" та "Рухом" відповідно.