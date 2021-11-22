"Верес" у заключному матчі туру УПЛ завдав третьої поразки поспіль "Металісту 1925"

Господарі оформили по голу в кожному з таймів.

Рівненський "Верес" у рамках заключного поєдинку 15-го туру української Прем'єр-ліги впевнено переміг харківський "Металіст 1925" із рахунком 2:0 .

Зазначимо, що першого забитого м'яча вболівальникам довелося чекати аж до 40 хвилини , коли Сергій Панасенко розрізав оборону передачею на хід Дахновському до центру штрафного майданчика, той не зміг пробити голкіпера, а ось Геннадій Пасіч з добивання увігнав м'яч у сітку.

Подвоїли перевагу господарі вже в другій половині протистояння - Ігор Солдат на 61 хвилині підстеріг на дальній штанзі відскок від подачі кутового з правого флангу, який на ближній штанзі підрізав Дмитро Немчанінов.

Загалом, футболісти "Вереса" мали переваги над суперником у володінні м'ячем, а також за кількістю завданих ударів. Як наслідок, рівненці спокійно довели матч до логічного завершення та здобули, таким чином, цілком заслужену перемогу.