"Верес" впевнено обіграв "Епіцентр" і виборов право залишитися в УПЛ (відео)

Рівненський клуб слідом за "Оболонню" зберіг прописку в елітному дивізіоні.

"Верес" на своєму полі здобув впевнену перемогу над "Епіцентром" у матчі-відповіді плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 3:1 .

Команда Олега Шандрука забезпечила собі необхідний результат ще в першому таймі, тричі вразивши ворота суперника.

Уже на 7-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Микола Гайдучик. У компенсований до першого тайму час спочатку забив Владислав Шарай, а потім Гайдучик оформив дубль.

У другому таймі "Епіцентр" намагався відігратися, але зумів відзначитися лише раз – за хвилину до кінця основного часу гри точного удару завдав Сергій Стень.

Оскільки в першому поєдинку команди не визначили сильнішого (1:1), то за сумою двох матчів "Верес" переміг "Епіцентр" з рахунком 4:2.

Отже, рівненський клуб залишається в УПЛ на наступний сезон. Раніше прописку в елітному дивізіоні зберегла "Оболонь", яка за підсумками двох зустрічей здолала "Лівий Берег".

Огляд матчу "Верес" – "Епіцентр"

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".

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