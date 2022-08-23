"Верес" завдяки шедевральному голу розпочав сезон в УПЛ з перемоги (відео)

У вівторок, 23 серпня, одеський "Чорноморець" зустрічався з рівненським "Вересом" в рамках першого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

"Верес" мінімально переміг одеський "Чорноморець" у матчі першого туру УПЛ - 0:1 .

Єдиний гол поєдинку на 22-хвилині поєдинку забив Дмитро Кльоц. Півзахисник виконав бездоганний удар здалеку. У Дмитра Непогодова не було шансів зреагувати.

Наприкінці першого тайму Геннадій Пасіч подвоїв перевагу рівненської команди, але арбірт скасував гол через офсайд.

На перших секундах другої 45-хвилинки Віталій Дахновський отримав м'яча в штрафному - і його відштовхнув Маньрекар Джеймс. Арбітр призначив пенальті у ворота одеситів, але Дахновський його не реалізував.

Огляд матчу

Нагадаємо, що стартовий матч української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 між "Шахтарем" та Металістом 1925" завершився безгольовою нічиєю.

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