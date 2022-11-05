"Верес" здобув нищівну перемогу в УПЛ і наблизився до єврокубкової зони

Рівненський "Верес" розгромив харківський "Металіст 1925" в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на столичному "Олімпійському" завершився з рахунком 1:4 .

Номінальні гості вийшли вперед на 10-й хвилині, коли Дмитро Кльоц реалізував пенальті. Одразу після перерви перевагу "Вереса" зміцнив Олександр Лебеденко.

На 69-й хвилині захисник рівненського клубу Валерій Кучеров довів справу до розгрому. На 82-й хвилині хавбек "Металіста 1925" Ростислав Русин відквитав один м'яч. Але останнє слово в цьому протистоянні було за "Вересом" – на 90-й хвилині Михайло Сергійчук відправив четвертий гол у ворота харків'ян.

Завдяки цій перемозі "Верес" з 17 очками вийшов на п'яте місце в таблиці УПЛ. "Металіст 1925" з 10 балами залишився на 10-й сходинці.

У наступному турі підопічні Юрія Вірта 9 листопада зіграють з "Шахтарем", а харківський колектив днем раніше зустрінеться в дербі з "Металістом".

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